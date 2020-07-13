Президент Ильхам Алиев направил Эммануэлю Макрону поздравительное письмо
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Франции Эммануэлю Макрону поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Французской Республики.
Постоянное развитие основанных на взаимном доверии и добрых традициях дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Францией вызывает удовлетворение. Убежден, что совместными усилиями наши связи в области политики, экономики, культуры, образования, обороны, высоких технологий и других сферах, служащие интересам наших стран и благосостоянию двух народов, и впредь будут успешно продолжаться. Азербайджан заинтересован в повышении двусторонних отношений с Францией на качественно новый уровень.
Надеемся, что благодаря решительной и справедливой позиции Франции как постоянного члена Совета Безопасности ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ и других стран-сопредседателей в скором времени будет положен конец продолжающейся уже около 30 лет оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему семи районов, азербайджанские вынужденные переселенцы вернутся на родные земли. Мы верим, что конфликт будет урегулирован на основе норм и принципов международного права, требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, положений Хельсинкского заключительного акта в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.
В это сложное время, когда мир столкнулся с пандемией COVİD-19, хочу выразить солидарность азербайджанского народа с дружественным французским народом.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественной Французской Республике - постоянного процветания", - говорится в письме главы государства.
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