https://news.day.az/politics/1253222.html Уничтожены военные объекты и военная техника противника - заявление Минобороны Азербайджана - ВИДЕО
Уничтожены военные объекты и военная техника противника - заявление Минобороны Азербайджана - ВИДЕО
В результате жестких карательных мер, принимаемых против врага, во второй половине дня 13 июля огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, более 20-и военнослужащих, штаб батальона и военная инфраструктура вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Министерства обороны Азербайджана.
Противник продолжает обманывать армянскую общественность, скрывая свои потери.
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