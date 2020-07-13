Уничтожены военные объекты и военная техника противника

В результате жестких карательных мер, принимаемых против врага, во второй половине дня 13 июля огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, более 20-и военнослужащих, штаб батальона и военная инфраструктура вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Министерства обороны Азербайджана.

Противник продолжает обманывать армянскую общественность, скрывая свои потери.