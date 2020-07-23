Конгресс США принял самое жесткое антиармянское решение в истории

Политолог Сурен Саргсян сделал запись на своей странице в Facebook после того, как стало известно о том, что Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США включил в свою повестку поправку конгрессменов Стива Шабота и Стефена Коэна относительно внутренне перемещенных лиц в Украине, Грузии, Молдове и Азербайджане.

"Самая антиармянская резолюция в истории Конгресса США. Комитет по законодательству Палаты представителей включил резолюцию в Закон об утверждении государственной обороны на 2021 год с такой позорной формулировкой. "Государственный секретарь вместе с министром обороны представляет доклад соответствующим комитетам конгресса о положении перемещенных внутри страны лиц в Украине, Грузии, Молдове и Азербайджане. Отчет должен включать следующую оценку: (1) Число граждан Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана, которые были принудительно перемещены иностранными силами с незаконно оккупированных территорий этих стран с 1991 года".

Никогда еще не было такой антиармянской формулы, добавляет армянский политолог. Если поправка будет принята и в Сенате, это может стать прецедентом для включения и в другие международные документы. Это грозит стать головной болью для армянства, прогнозирует Саргсян.

Зульфугар Ибрагимов