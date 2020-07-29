Пашинян пытается "усидеть на двух стульях. Он боится оторваться от России, сознавая при этом, что в противном случае не получит никакой поддержки Запада.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Расим Мусабеков, передает Day.Az .

По его словам, в ходе каждого своего визита, акцентируя внимание на поддержку Запада Грузии, Украине, Молдове, Пашинян просит увеличить объем помощи Армении. Однако, несмотря на все его попытки, Запад не станет наращивать поддержку Армении, там достаточно разумных людей.

"Антироссийская позиция Пашиняна давно известна в Москве, для Путина и его окружения он - чужеродный элемент. Несмотря на обращения, лесть Пашиняна, в Москве ему не доверяют. Однако сегодня еще одна реальность состоит в том, что они не хотят упускать Армению. Если учесть, что армянская экономика, высокопоставленные офицеры армии этой страны тесно связаны с Россией, то нельзя быть уверенным, чьи приказы готовы они выполнять - Пашиняна или России", - отметил Мусабеков.

Что касается внешней политики Армении, Пашинян, по словам депутата, живет фантазиями, нынешние министры иностранных дел и обороны являются представителями прежней политической элиты, и Пашинян им не доверяет.

"Однако, в текущих условиях Пашинян опасается отстранять их от власти, потому что в ответ может оказаться под серьезным давлением России. В рамках внешней политики Пашинян пытается вести двойную игру, однако это не получается, поскольку у него нет выбора", - подытожил Расим Мусабеков.