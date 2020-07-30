Грустное откровение бывшего президента Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, военный преступник, известный как человек, который оккупировал азербайджанские территории, в интервью трем армянским телеканалам сделал откровенное заявление о единстве азербайджанской власти и народа в вопросе армяно-азербайджанского конфликта.

Как и ожидалось, сначала он "переложил отвественность за события в Товузе на Азербайджан". Но в то же время Кочарян с плохо скрываемым сожалением констатировал, что за последние два года наша страна последовательно улучшала и укрепляла свои позиции.

Он прошелся и по нынешней ситуации в пашиняновской Армении: "А чем "кормили" нашу общественность, особенно после Душанбе? Что у нас конструктивно настроенный противник, с которым мы ведем переговоры, и если он вдруг не пойдет по пути мирного урегулирования, мы обратимся к азербайджанскому народу. И что осталось от этого? Даже в годы войны между армянами и азербайджанцами в Москве и США никогда не было таких столкновений. Надо констатировать для важных факта. Сегодня в Азербайджане не только правительство стремится к реваншу, но и народ", - грустно воскликнул военный преступник Кочарян.

Азербайджанский народ действительно проявил солидарность с государством и Президентом Ильхамом Алиевым во время боевых столкновений в Товузском направлении. В Баку люди хлынули на улицы, чтобы выразить поддержку армии страны, а в военкоматы после слов главы государства записались десятки тысяч добровольцев.

Примечательно, что об отсутствии миролюбия говорит человек, у которого руки обагрены кровью ни в чем не повинных азербайджанцев в оккупированном Нагорном Карабахе. Ведь именно Кочарян командовал незаконными бандформированиями на оккупированных территориях, под его руководством происходили зверства в отношении людей только за то, что они имели азербайджанское происхождение.

Баку никогда не был против мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Именно Ереван всячески затягивал и продолжает затягивать переговоры, делая их бесконечными. В то же время политическое руководство Азербайджана не скрывает, что если мирные переговоры не принесут результатов, то Баку оставляет за собой право освобождать оккупированные территории в том числе и военным путем.

Кстати, постреволюционным властям в Армении следует также намотать себе на ус: Азербайджан никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории. От решения конфликта не убежать. И чем быстрее это осознают власти в Ереване, тем лучше в том числе для них.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az