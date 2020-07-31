В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в госбюджет

В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил председатель Комитета по экономической политике Таир Миркишили.