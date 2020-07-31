https://news.day.az/politics/1258099.html В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в госбюджет
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в госбюджет
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил председатель Комитета по экономической политике Таир Миркишили.
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