Гурбангулы Бердымухамедов позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

31 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил главу нашего государства и народ Азербайдажна со священным праздником Гурбан байрамы и пожелал благополучия.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за внимание и поздравление и в свою очередь передал Гурбангулы Бердымухамедову и народу Туркменистана свои наилучшие праздничные пожелания.

Подчеркнув успешное развитие азербайджано-туркменских дружественных и братских отношений, главы государств выразили уверенность в том, что связи между нашими народами, имеющими общие исторические корни, и впредь будут укрепляться.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение результатами проходившего в видеоформате недавнего саммита президентов Азербайджана, Туркменистана и Афганистана, были обсуждены перспективы успешного сотрудничества в области транспорта, логистики и телекоммуникаций, отмечена важность подключения транспортного коридора Lapis Lazuli к транспортной инфраструктуре Азербайджана с точки зрения расширения сотрудничества.