Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в Балакене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с улучшением обеспечения посевных площадей в Балакенском районе оросительной водой и удовлетворением потребностей населения в питьевой воде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 10 населенных пунктах Балакенского района с численностью населения 49 945 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" выделяются 700 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.