Армяне втягивают Google в провокации против Азербайджана

На просторах интернета много армянской лжи. К сожалению, не является исключением и популярная система Google maps. Претензии к картам, выставляемые ресурсом, были всегда, но в последнее время искажения реалий нашего региона стало переходить все границы. Мало того, что на картах Азербайджана искажаются и арменизируются исторические топонимы, но подчас и населенные пункты нашей республики открыто включаются в состав Армении.

Усилиями армянских фальсификаторов в Google maps была помещена искаженная карта Азербайджана с изменением азербайджанских названий находящихся в настоящее время под оккупацией Армении районов и городов. К картам прилагаются соответствующие фотографии и тексты.

Известно, что власти Армении предпринимают целенаправленные действия для арменизации ряда услуг Google и других ресурсов. В свою очередь, азербайджанская сторона неоднократно обращала внимание руководства Googlе и других поисковых систем на недопустимость потакания армянским фальсификациям.

Предлагаем нашим читателям обратиться в корпорацию Google со следующим письмом:

"Здравствуйте. Считаем необходимым указать на то, что корпорация была вовлечена армянской стороной в провокацию.

Нагорный Карабах и 7 окружающих его районов Азербайджана были захвачены Арменией и 26 лет продолжают оставаться под оккупацией. Эти территории признаются всем миром неотъемлемой частью Азербайджана, что обозначено в международных документах и резолюциях международных организациях. Территориальную целостность нашей страны признают и поддерживают на официальном уровне практически все государства мира. Искажение армянской стороной исторических азербайджанских наименований местностей и населенных пунктов на оккупированных территориях недопустимо, так как они находятся на международно признанных землях Азербайджана. Откровенной провокацией являются также попытки искажения с подачи армянской стороны государственной границы между Азербайджаном и Арменией в пользу последней.

Учитывая все это, просим принять меры для восстановления правдивости карт Азербайджана и устранения всех искажений и фальсификаций".

Письмо и предложения об исправлении информации на карте можно разместить по следующей схеме:

- Откройте Google Карты на компьютере и войдите в аккаунт.

- Выберите место на карте или найдите его с помощью поиска. На панели слева выберите Предложить исправление. В упрощенном режиме нельзя предлагать изменения.

- Или следуйте следующим инструкциям на экране:

Нажмите на выделенную область

Кликните Оставить отзыв

В появившемся окошке выберите "Отзыв о Google Картах"

В следующем окне вставьте вышеупомянутое письмо и нажмите ОТПРАВИТЬ.