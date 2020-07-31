Пашинян отмазывается от обвинений в русофобии

18 июля российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале обращение к администрации Пашиняна, обвинив "революционных" политических деятелей в предательстве России, распространении русофобии, повсеместном насаждении западных НКО, отказе признать Крым российским, прикрываясь интересами Армении, при полной зависимости от северного союзника по ключевым вопросам, передает Day.Az со ссылкой на politnavigator.news.

Текст обращения получился очень эмоциональным и бил по болевым точкам политики Пашиняна и его окружения. На Симоньян моментально обрушилось диванное воинство армянских майдаунов, развернувших в соцсетях травлю российской журналистки.

Симоньян было предложено сменить фамилию, прекратить считать себя армянкой, навсегда забыть об Армении, а ещё лучше - тихо исчезнуть в небытие, "чтобы не позорить великую армянскую нацию".

По упоротому мнению большинства комментаторов из группы поддержки Пашиняна, Симоньян в принципе не имеет права считать себя армянкой, поскольку не знает (по её же признанию) армянского языка и считает Россию своей родиной.

"Настоящие армяне", по мнению национал-отморозков, "считают своей родиной исключительно Армению, где бы они ни жили".

Маргарита Симоньян

Исходя из этой туповатой и подловатой логики, пашиняновским нацикам следует также исключить из списка армян Шарля Азнавура, певицу Шер, теннисиста Андре Агасси и множество других знаменитых представителей диаспоры, не знающих языка предков и вспоминающих об Армении разве что во время просмотра телевизионных новостей, но тогда "истинным армянам" не останется причин для гордости - сами-то они вместе со своими политическими кумирами никто и звать никак.

Примечательно, что к обществу хулителей Симоньян присоединились не только юные дятлы, ведущие рассеянный образ жизни, для которых запах горящих покрышек и дикие пляски на майданах - смысл жизни и лучшее времяпровождение.

К травле присоединились даже некоторые армянские журналисты, работающие в России. Так, например, журналист и политический обозреватель портала "Кавказский узел" Карен Мирзоян опубликовал истеричный, глупый и полный оскорблений, ответ Симоньян и всей России, более приличествующий лояльному укрожуру, вызывавший законное недоумение: что забыл в "имперской" России этот нацик, русофоб и сочувствующий бандеровцам борзописец?

28 июля, выдержав паузу, к диванным обличителям Маргариты Симоньян присоединился сам майдан-премьер Пашинян.

Несмотря на внешнее спокойствие, майдан-премьер как бы снисходительно повторил в пониженной тональности все тезисы своего фан-клуба. Подобный приём в дискуссии обычно применяется для того, чтобы с позиций взрослого дяди выставить оппонента неразумным ребёнком, не понимающим фундаментальных вещей.

Из всего словоизвержения Пашиняна можно выделить три основных пункта, где он, мягко говоря, лукавит и фарисействует.

Комментируя заявление Симоньян о демонстративном осуждении властями Армении "неизменного союзника России" экс-президента Роберта Кочаряна, Пашинян сказал следующее:

"В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер - это армянский народ. Это очень важный нюанс".

Такое ощущение, что Пашиняну или плохо перевели обращение Маргариты Симоньян, или он совсем худо понимает по-русски.

В обращении как раз нет никаких претензий к народу Армении. И без пояснений Пашиняна понятно, что народ Армении - союзник и партнёр России.

Роберт Кочарян

Беда в том, что последние два года Армению представляют и определяют её внешнюю и внутреннюю политику безответственные болтуны и демагоги, апологеты "западного курса", ворвавшиеся с улицы в кабинеты власти и покрошившие государственные устои вместе со связями связи в мелкий винегрет кавалерийским наскоком.

Народ Армении не выбирал Пашиняна - во власть его втащила на руках толпа ереванских хипстеров и радикалов, совершив государственный переворот и устранив законно избранную власть, не спрашивая мнения народа.

Пашинян не представляет никого, кроме кучки воспалённых подростков, западников и русофобов. О политике нового армянского руководства в России судят не только по словам, но и по делам, а они-то как раз и не внушают доверия и оптимизма.

Из слов Пашиняна выяснилось, что западные НКО в Армении начали появляться при Кочаряне и Саргсяне, и "если они были такие пророссийские, то почему не закрыли западные НКО", - внимательно вопрошает майдан-премьер.

На первый взгляд, всё так. НКО в Армении действительно появились при Кочаряне и Саргсяне, а щупальца Сороса - и того раньше - при Тер-Петросяне.

Умалчивает Пашинян о самом главном: именно западные НКО в Армении спонсировали и организовали поддержку в западных медиа "революции любви", благодаря которой уличный горлопан стал премьер-министром республики.

Обходит дальней стороной и тот факт, что правительства Кочаряна и Саргсяна не наводнили соросята и другие агенты иновлияния, тогда как в правительстве Воваевича агенты западных НКО сидят друг у друга на головах и дёргают за рычаги экономики, финансов, юстиции, внешней политики и государственной безопасности.

В России тоже действуют некоторые западные НКО, вот только соросовские гадюшники из России давно изгнаны, а влияние на общество тех, что остались, нейтрализовано Законом "Об иностранных агентах" и обязательным требованием раскрывать источники финансирования.

В Армении, возглавляемой Пашиняном, ничего этого и близко нет, так что Соросу никто не мешает дёргать за верёвочки расставленных на ключевые должности марионеток.

В правительстве Армении практически не осталось людей, симпатизирующих России. В республиканском парламенте единственной условно пророссийской фракцией оставалась "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, но его лидера в июне 2020 года лишили депутатской неприкосновенности, чтобы возбудить против оппозиционера уголовные дела.

В 2019 году фракция Царукяна внесла на рассмотрение нардепов законопроект, ограничивающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, однако документ был успешно провален парламентским большинством с подачи активистки ЛГБТ Лилит Мартиросян, возглавляющей НКО Right SIDE под крышей Сороса и влиятельной общественной организации германских трансгендеров TGEU.

Получается, что под "народом Армении" Пашинян подразумевает исключительно своих соратников, поклонников и агентов западного влияния.

Упоминая о Крыме, Пашинян объяснил, что Армения до сих пор не признала "Арцах" (Нагорный Карабах - ред.), хотя и не оставила его без защиты. Но ведь и Россия не признала "Арцах", так почему же Армения должна признавать Крым раньше армянской территории? - вопрошает обиженный премьер-министр.

Есть в этой проблеме с признанием Нагорного Карабаха многочисленные нюансы. Например, то, что "непризнанная республика", в результате войны с Азербайджаном захватила не без помощи Армении и включила в свой состав несколько азербайджанских районов, никогда не входивших в состав Армении или Нагорного Карабаха.

Согласно мадридским договорённостям, руководство Нагорного Карабаха должно было начать постепенную передачу этих территорий Азербайджану, что указано в первом пункте соглашения. Но именно за эту позицию уцепились пашиняновские путчисты, объявив Кочаряна и Саргсяна "предателями интересов армянского народа".

В настоящий момент в Ереване предпочитают не вспоминать об азербайджанских землях, являющихся причиной напряжённости и потенциальных военных конфликтов с Баку.

Вне всяких сомнений, отказ нового правительства Армении способствовать выполнению принятых ранее обязательств заводит в тупик мирные переговоры, провоцируя Азербайджан решать территориальный вопрос военным путём.

Создаётся впечатление, что по вопросу принадлежности Крыма окружение Пашиняна страдает тяжёлой формой шизофрении, в частном порядке заявляя о поддержке претензий Украины. При том, что Украина неустанно поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, что получило подтверждение и во время последнего пограничного столкновения.

С другой стороны, учитывая гибкие принципы грантоедов, сводящиеся к формуле "любой каприз за ваши деньги", не следует удивляться биполярочке, крепко укоренившейся в головах окружения Пашиняна.

Таким образом, вместо признания собственных ошибок и перекладывания ответственности на предшественников, Пашинян лишний раз доказал своё враждебное отношение к России, присоединившись к травле российской журналистки, пусть даже в дипломатической форме. Впрочем, по другому и быть не могло. Майдаун - это диагноз.