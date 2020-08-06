Азербайджанские и турецкие военнослужащие выполнили различные элементы совместных учений

Выполнен очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, которые проводятся в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в соответствии со сценарием учений, подразделения с использованием бронетехники и вертолетов выполнили различные боевые элементы и другие учебно-боевые задачи.