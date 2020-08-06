https://news.day.az/politics/1259862.html Азербайджанские и турецкие военнослужащие выполнили различные элементы совместных учений - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские и турецкие военнослужащие выполнили различные элементы совместных учений - ФОТО - ВИДЕО
Выполнен очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, которые проводятся в нашей стране.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в соответствии со сценарием учений, подразделения с использованием бронетехники и вертолетов выполнили различные боевые элементы и другие учебно-боевые задачи.
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