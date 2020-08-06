Президент Ильхам Алиев: Даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства
Даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в вступительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.
"Должен также отметить, что значительные шаги предприняты и в экономической сфере, вопросах поддержки бизнеса. Сегодня об этом будет доложено, и программы поддержки бизнеса должны осуществляться и впредь. Считаю, что как проекты, запланированные в начале года, предоставление предпринимателям кредитов и субсидий на льготных условиях, стимулирование сельского хозяйства, так и проделанная работа в связи с пандемией полностью отражают нашу политику. Мы вносим поправки в бюджет, этот вопрос уже обсуждается. Милли Меджлис уже проводит обсуждения по этому вопросу. Это еще раз показывает, что в это сложное время государство хочет оказать поддержку каждому гражданину Азербайджана. Потому что когда утверждался наш бюджет, пандемия, конечно, еще не началась", - сказал глава государства.
По его словам, сокращающиеся доходы и увеличивающиеся расходы Азербайджана диктовали необходимость пересмотра бюджета, проведения корректировки, чтобы оказать гражданам максимальную помощь.
"Надеюсь, что в ближайшие дни Милли Меджлис скажет свое слово в связи с корректировкой. Правительство предлагает взять цену на нефть на уровне не 55, а 35 долларов, чтобы мы до конца года планировали наши расходы на основе этого показателя. Это показывает, что Азербайджанское государство готово к любому кризису, так как мы создали такую прочную основу, что предпринимаем правильные шаги в условиях любого кризиса, и даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства, реализует необходимые нашей стране инфраструктурные проекты, хватит и на организацию дополнительных средств для укрепления военного потенциала страны. Что касается корректировки, то, конечно, в первую очередь имеются в виду социальные и другие проекты", - отметил Президент Ильхам Алиев.
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