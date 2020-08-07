Генсеку ООН направлено письмо в связи с продолжающейся агрессией Армении против Азербайджана
Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев направил Генеральному секретарю ООН письмо в связи с продолжающей агрессией Армении против Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в письме говорится, что 12 июля 2020 года Вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы международного права, с применением тяжелой артиллерии и минометов, предприняли атаку в направлении Товузского района Азербайджана. В последующие дни густонаселенные села Агдам, Дондар Гушчу и Алибейли Товузского района подверглись обстрелу. В результате армянской агрессии погиб 76-летний житель села Агдам Азиз Азизов. Также погибли 12 солдат и офицеров Вооруженных сил Азербайджана, многочисленные граждане Азербайджана получили ранения. Гражданским объектам в этом районе был нанесен серьезный ущерб.
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