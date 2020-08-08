МИД России о конфликте между Азербайджаном и Арменией

Россия предпринимает все возможные усилия для содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов 2020".

"То, что происходит между Азербайджаном и Арменией, безусловно, является делом этих двух стран, но Россия, являясь членом посреднической группы ОБСЕ, конечно, предпринимает все для того, чтобы как посредник и как страна, которая практически кровно связана с этими двумя государствами, минимизировать все "подливания" кем-то масла в затухающий костер", - сказала Захарова.

Она отметила, что Россия также старается снизить ущерб для каждой из сторон от разгоревшегося конфликта.