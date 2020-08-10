https://news.day.az/politics/1261057.html Джейхун Байрамов посетит Турцию
Джейхун Байрамов посетит Турцию
11 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках визита будут обсуждены двусторонние отношения, региональные проблемы и последние процессы, происходящие в мире.
Отметим, это первый официальный визит Дж.Байрамова в качестве главы МИД Азербайджана.
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