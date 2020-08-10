Джейхун Байрамов посетит Турцию

11 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита будут обсуждены двусторонние отношения, региональные проблемы и последние процессы, происходящие в мире.

Отметим, это первый официальный визит Дж.Байрамова в качестве главы МИД Азербайджана.