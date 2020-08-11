Месторождение «Карабах» - новый штрих на энергетической карте региона, которую чертит Азербайджан

В понедельник, 10 августа, произошло знаменательное событие. В Азербайджане, несмотря на все трудности, созданные экономике страны пандемией и наступающим мировым кризисом, был дан старт разработке нового нефтегазового месторождения.

Азербайджан, независимо от того, сколько еще отмерено нефтяной эпохе, уже занял свое прочное место в истории большой нефти, и оно останется за ним навсегда. Углеводородные ресурсы помогли становлению, укреплению и усилению страны, она связана множеством энергетических артерий с окружающим миром и является сегодня узловым элементом региона.

Месторождение, носящее символичное название "Карабах", это первое месторождение, открытое в независимом Азербайджане. Все эксплуатирующиеся ныне месторождения, были открыты еще в советские времена. Это ничуть не умаляет их национального статуса, потому что в их разведке, освоении и разработке принимали и принимают участие азербайджанские ученые и азербайджанские нефтяники. Но "Карабах" стало первым, открытым в годы независимости, это придает событию особый оттенок. И в этом есть все же что-то символическое. Не случайно в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока Президент Ильхам Алиев заявил: "Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение "Карабах", точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю. Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!"

Месторождение "Карабах" было открыто в конце 90-х, но три оценочные скважины не дали существенных результатов, и иностранные компании расторгли подписанный ранее контракт о долевом разделе добычи. В течение двадцати лет месторождение было покинуто, однако азербайджанские специалисты были уверены в возможностях "Карабаха", и в 2018 году SOCAR подписала контракт с норвежской Equinor (Statoil). А пробуренная в 2020 году четвертая оценочная скважина доказала правоту азербайджанской стороны.

На церемонии в понедельник Президент Ильхам Алиев привел в действие механизм отправки опорного блока в море. Это гигантское сооружение весом 16 тысяч тонн будет установлено на участке с глубиной моря 182 метра. Большая глубина, вероятно, является одной из причин, почему месторождение не разрабатывалось в советское время, когда еще не было сегодняшних технологий.

Важно отметить, что опорный блок - это азербайджанская продукция, созданная на Бакинском заводе глубоководных оснований при 95-процентном участии местных специалистов. Блок является крупнейшей в истории SOCAR подводной конструкцией, как по размерам, так и по весу.

"Эта гигантская установка построена азербайджанскими специалистами в нашей стране и сегодня уже отправляется в море. Уверен, что верхняя часть основания также будет своевременно построена, и мы, таким образом, приступим к полномасштабной разработке месторождения "Карабах"", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана считает позитивным фактом, что после открытия месторождения "Карабах" работы там не проводились. Таким образом, были сохранены запасы.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан:

"В 1998 году при операторстве американской компании Pennzoil было открыто небольшое месторождение "Карабах". В то время запасы были определены на уровне чуть более 17 миллионов тонн нефти и нескольких миллиардов кубометров газа. Нужно учесть, что на тот период пришелся обвал мировых цен на нефть - средняя цена нефти бренд составляла 14 долларов, а временами опускалась даже ниже 10 долларов. Поэтому ни объемы запасов, ни цены на мировых рынках не позволяли инвестировать в разработку этого месторождения.

В последние годы несколько компаний обращались по поводу совместно разработки с SOCAR этого месторождения. Рисков стало меньше, а цены на нефть - выше. Рисков стали меньше, в первую очередь, потому, что сегодняшний Азербайджан совсем не тот, каким он был в 1998 году. Сегодня имеет место стабильность и в политике, и в экономике, страна развивается. Если в 1998 году у страны был только один, оставшийся с советских времен трубопровод, то сегодня трубопроводов уже семь. Вся нефтяная инфраструктура стабильна, можно добывать с наименьшей себестоимостью и зарабатывать деньги.

Кроме того, условия, предъявляемые к иностранным компаниям в сегодняшнем Азербайджане, уже совсем не такие, какими были в 90-е годы.

И вот, наконец, в мае 2018 году с норвежской Equinor был подписан контракт на разработку этого месторождения. Следует подчеркнуть, что второй раз в практике SOCAR был применен контракт типа risk service, а не production sharing agreements. То есть все то, что обнаружено, находится на балансе Госнефтекомпании, а иностранные партнеры оказывают услуги и берут за это нефтью. Таковы рамки сотрудничества.

Отрадно, что в 2019 году были начаты разведочные работы и уже в конце февраля получены первые результаты. В марте текущего года, как раз в тот момент, когда страна закрывалась из-за пандемии, было объявлено, что бурение новой оценочной скважины показало, что запасы месторождения намного превысили первичный результат.

Это очень хороший результат, потому что 60 миллионов тонн по международным меркам это уже месторождение среднего уровня. И если учесть, что для его разработки особо крупных инвестиций не нужно, в этом смысле состоявшаяся 10 августа отправка в море опорного блока месторождения "Карабах" - одно из самых позитивных событий в нефтегазовой отрасли Азербайджана в 2020 году.

К концу 2021 года, согласно официальной информации, ожидается добыча первой нефти и газа. А к 2022 году Азербайджан уже сможет получить с месторождения для своего внутреннего рынка 1,5 миллионов тонн нефти. Нужно уесть, что объемы добычи на месторождениях SOCAR снижаются, что естественно, так как это старые месторождения. Получаемое с них сырье в основном отправляется на переработку. 6-6,5 миллионов тонн нефти ежегодно, которые на протяжении десятилетия Азербайджан может стабильно получать с месторождения "Карабах", станут хорошим стимулом для балансировки. Это позволит не прибегать к импорту дополнительных объемов нефти, когда объемы переработки в рамках модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева возрастут до 7,5 миллиона тонн".

Как сказал в интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев, работа, проводимая на всех наших месторождениях, осуществляется целенаправленно. Один проект обусловливает другой. Если бы в 1994 году не был подписан контракт по "Азери-Чираг-Гюнешли", то ни о каком другом проекте не могло быть и речи. Если бы не был подписан контракт по "Шахдениз", то сегодня мы не могли обеспечить свою энергетическую безопасность, не говоря уже об энергетической безопасности других стран, заявил глава государства.

Азербайджан уже изменил энергетическую карту Евразии и продолжает ее менять каждым своим новым шагом.

Лейла Таривердиева