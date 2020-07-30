Непростой для всего мира 2020 год может стать знаковым для Азербайджана

Завершение строительства Трансадриатического газопровода - это очень позитивная новость. Готова физически инфраструктура от турецко-греческой границы до берегового приемного пункта в Италии. Можно с облегчением сказать: наконец-то!

Так эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан прокомментировал Day.Az новость о том, что на Трансадриатическом газопроводе сварен последний стык, что знаменует и завершение Южного газового коридора, последним сегментом которого является ТАР.

Однако, заметил эксперт, до радости остается еще один шаг. Он будет сделан, когда по трубопроводу европейские оптовики-импортеры начнут получать азербайджанский газ с месторождения Шахдениз.

По словам Шабана, надо учесть, что ТАР - последний участок Южного газового коридора - был введен в эксплуатацию с большим отставанием от первоначального графика. В декабре 2013 года, когда был санкционирован проект "Шахдениз-2" и Южный газовый коридор в целом, планировалось, что первый азербайджанский газ на европейские рынки поступит в четвертом квартале 2018 года. После этот срок перенесли на год, а затем на четвертый квартал 2020 года.

"Теперь речь пошла о возможности отсрочки поставок до декабря 2021 года. Честно говоря, мне это непонятно. Если труба готова, зачем медлить? Регуляторы? А чем занимался трубопроводный консорциум все это время? Ждал последней стыковки трубы? Да, сейчас будут тестовые работы на трубе - обычно это занимает три месяца. Возможный перенос сроков поставок на следующий год может быть связан со снижением спроса в связи с пандемией. Однако это, на мой взгляд, не помешало бы запуску и отбору небольших объемов, если все в порядке как в трубе, так и с регуляторами. Будем надеяться на лучшее. И дай Бог, в этот непростой для мировой экономики год Азербайджан сумеет записать в свой актив начало поставок Большого каспийского газа на европейские рынки", - сказал Ильхам Шабан.

Отметим, что стоимость ТАР составила 4,5 миллиарда евро. Первоначальная мощность газопровода - 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

Лейла Таривердиева