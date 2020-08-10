Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах»

10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот опорный блок был построен компанией BOS Şelf SOCAR на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Сооружение предназначено для разведки и добычи нефти и газа.

Затем Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

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