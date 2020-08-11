В воинской части Азербайджана проведено мероприятие, посвященное идеологической работе

В воинской части проведено очередное мероприятие в связи с исполнением поручений, вытекающих из задач, поставленных Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим вооруженных сил Ильхамом Алиевым в направлении усиления идеологической работы и повышения духа патриотизма в армии.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны, вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Личному составу были представлены видеоролик с выступлением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и историческая хроника о государственности и военной истории Азербайджана.

На мероприятии в рамках проекта "Письмо солдату" солдаты написали письма своим семьям с наилучшими пожеланиями.

На мероприятии, в котором принял участие заслуженный артист Азербайджана Агалар Байрамов,звучали стихи, посвященные Родине, Азербайджанскому Флагу, шехидам, Армейский идеологический и культурный центр выступил с концертной программой.