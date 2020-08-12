Президент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку новыми «Лондонскими такси» модели ТХ

100 отвечающих современным стандартам новых "Лондонских такси" модели TX с 6-местным салоном Общества с ограниченной ответственностью "Бакинская служба такси" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий готовы к обслуживанию граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с новыми такси.

Глава государства был проинформирован о характеристиках новых такси.

Было отмечено, что в новых такси созданы полностью безопасные и комфортные условия как для водителей, так и для пассажиров.

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