Калифорнийская газета осветила зверства армян в Лос-Анджелесе

В газете Monterey Herald, издаваемой в Монтерее, штат Калифорния, была опубликована статья посла Азербайджана в США Элина Сулейманова под заголовком "Комментарий гостя: преступлениям на почве ненависти нет места". Отметим, что Монтерей и Лянкяран - города-побратимы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в статье отмечается, что этническое насилие в отношении азербайджанцев во время акции протеста, прошедшей 21 июля 2020 года перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, подрывает позитивный имидж Калифорнии.

Отмечается, что во ходе этого инцидента, который бросил тень на правопорядок в Калифорнии, около 3000 армян напали на небольшую группу азербайджанцев, в результате есть раненые и госпитализированные. Сообщается, что среди раненых также есть сотрудник полиции Лос-Анджелеса. Подчеркивается, что полиция Лос-Анджелеса в настоящее время ведет уголовное расследование по факту инцидента на почве ненависти, с осуждающими это насилие заявлениями выступили посольства США как в Армении, так и в Азербайджане, а также ряд влиятельных еврейских организаций, в том числе Американский еврейский комитет.

Посол отметил, что акции протеста были вызваны нападением Армении на границе с Азербайджаном в июле, рассказал о гибели азербайджанских военнослужащих и гражданского лица в результате провокации, угрозе, возникшей энергоинфраструктурным проектам, имеющим исключительное значение в плане обеспечения энергетической безопасности Европы. В своей статье Сулейманов подчеркивает, что последнее противостояние вновь показало, что армяно-азербайджанский конфликт, который не урегулирован почти 30 лет, представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности в более широком евразийском регионе. Несмотря на посреднические усилия под сопредседательством Франции, России и США, 20 процентов территории Азербайджана остается под армянской оккупацией в нарушение четырех резолюций Совета Безопасности ООН.

Посол подчеркивает, что наблюдать за насилием было особенно болезненно, поскольку оно резко противоречит духу разнообразия и гостеприимства Калифорнии. Он отметил, что город Монтерей, расположенный в этом штате, тесно сотрудничает с городом-побратимом Лянкяраном. Этническое насилие и неспособность полиции Лос-Анджелеса защитить азербайджанцев стали неожиданностью. Выразив надежду в связи с тем, что армянские американцы также выступают против преступлений на почве ненависти, посол призвал их присоединиться к еврейско-американским группам и осудить насилие и угрозы в отношении азербайджанцев.

Отметив, что преступление в Калифорнии произошло на фоне длительного экстремистского идеологического влияния Армении и проживающей за рубежом армянской общины, политического насилия и сотрудничества с нацистами, посол напоминает об убийствах турецких дипломатов армянскими террористами в Лос-Анджелесе в 1980-х годах и нападении на ряд посольств Азербайджана в Европе. Деятельность армянских радикальных политических группировок наносит такой же вред американцам армянского происхождения и не сулят Армении ни мира, ни процветания, как регулярные конфликты с соседями и продолжающаяся оккупация территорий Азербайджана ставят под угрозу будущее Армении.

Сулейманов подчеркивает, что в США в последние месяцы вопросы расовой дискриминации и неравенства находятся в центре внимания американской общественности, вызывают бурные обсуждения и разногласия. Он акцентирует внимание на том, что антисемитизм, исламофобия и все подобные подходы приводят к негативным последствиям. Посол завершает свою мысль словами о том, что преступления на почве ненависти затрагивают не только конкретных жертв, но и общество в целом.