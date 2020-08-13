Глава МИД Азербайджана принял грузинского посла

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 13 августа принял посла Грузии в Азербайджане Теймураза Шарашенидзе.

Как сообщили Day.Az в МИД, министр Джейхун Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией основаны на исторической дружбе, между двумя странами добрососедские отношения и стратегическое партнерство. Министр отметил развитие сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной, культурной, научной и образовательной сферах.

С удовлетворением была отмечена поддержка обеими странами норм и принципов международного права, в частности принципа уважения суверенитета и территориальной целостности государств, и однозначное выражение этой позиции на международной арене.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в трехстороннем и многостороннем форматах, а также в рамках международных организаций, в том числе ООН.

Посол Теймураз Шарашенидзе искренне поздравил Джейхуна Байрамова в связи с его назначением министром иностранных дел, а также передал ему приветствия министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.

В свою очередь, посол отметил наличие возможностей для дальнейшего расширения текущего сотрудничества на высшем уровне между двумя странами.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес сторон.