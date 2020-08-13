Вооружать Армению - это значит поддерживать оккупации азербайджанских земель

В сложившейся сложной геостратегической ситуации защита национальных интересов как в системе международных отношений, так и в критических условиях в регионе, имеет стратегическое значение и крайне актуальна.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, последние события вновь подтвердили, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, демонстрируя решимость в деле национальных вопросов, обеспечивает военно-политические интересы страны, и проявляет при этом принципиальность. Тот факт, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул и попросил прояснить ряд важных вопросов в ходе последнего телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, крайне важно с точки зрения защиты национальных интересов.

"Дело в том, что Россия уже давно бесперебойно вооружает Армению. Это постоянно продолжалось на протяжении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Еще в 1997 году генерал Лев Рохлин вскрыл факт безвозмездной передачи Россией стране-оккупанту Армении вооружений на сумму 1 миллиард долларов, что по меркам тех лет было колоссальной суммой. После военно-политической провокации, совершенной армянской армией на границе между двумя странами 12-16 июля 2020 года, становится ясно, что Россия продолжает вооружать Армению. Это категорически недопустимо. Вооружение Россией страны-оккупанта прежде всего противоречит международному праву. Во-вторых, это не соответствует его миссии как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и в-третьих, это не соответствует историко-политической и моральной ответственности страны в регионе. Потому что вооружать Армению - значит поддерживать оккупацию азербайджанских земель. Кроме того, это попытка узаконить статус-кво в регионе и, наконец, игнорировать национальные интересы Азербайджана как стратегического партнера. Ни одно из вышеперечисленных не может иметь ни правового, ни политического оправдания.

Если Минская группа не может выполнять свою миссию, то следует сменить сопредседателей, и посредническую миссию сопредседателей должны взять на себя другие члены Минской группы. Наиболее подходящей для этой роли страной является Турецкая Республика, которая несет историческую, политическую и моральную ответственность в регионе. Еще при формировании Минской группы всерьез обсуждалось сопредседательство Турции, но, к сожалению, этого не произошло. Таким образом на этом сложном историческом этапе Российская Федерация не должна усугублять ситуацию в регионе Южного Кавказа, который и так является сложной, вооружая оккупанта - Армению, а напротив, как никогда ранее приложить усилия, с тем, чтобы разрешить проблему. Продолжение оккупации может обострить ситуацию не только на Южном Кавказе, но и на южных границах России в целом, что категорически не соответствует интересам как России, так и Азербайджана", - добавил Хикмет Бабаоглу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.