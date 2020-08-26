Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания школы в поселке Гала в Баку

26 августа состоялось открытие построенной в поселке Гала Хазарского района Баку полной средней школы номер 216.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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