https://news.day.az/politics/1265355.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания школы в поселке Гала в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания школы в поселке Гала в Баку - ФОТО
26 августа состоялось открытие построенной в поселке Гала Хазарского района Баку полной средней школы номер 216.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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