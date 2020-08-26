https://news.day.az/politics/1265372.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде - ФОТО
26 августа в Сураханском районе Баку состоялось открытие Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре