Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде

26 августа в Сураханском районе Баку состоялось открытие Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

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