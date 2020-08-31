Азербайджан в силах самостоятельно разрешить карабахский конфликт

Неурегулированный карабахский конфликт - угроза безопасности всех стран региона. Очевидно, что обострение конфликта привлекает внимание к нерешенной проблеме и заставляет страны вновь собираться за столом переговоров.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, комментируя заявления, сделанные главами МИД Азербайджана и России на встрече в Москве.

По словам Ниязовой, не вызывает сомнений, что для региона мирное урегулирование карабахской проблемы было бы предпочтительным, поскольку вооруженное противостояние нанесет непоправимый ущерб региону и создаст объективные проблемы.

"Стремление России не упустить из виду этот вопрос и не пустить его решение на самотек объяснимо и понятно: терять в регионе столь значимого союзника, как Азербайджан, неразумно. Тем не менее, важно понимать, что Азербайджан, как самостоятельное, независимое государство, обладающее военной и экономической мощью, может и будет рассчитывать, прежде всего, на собственные силы, не переставая привлекать новых союзников. И принимать решения Азербайджан будет, исходя, прежде всего, из собственных интересов и перспектив", - подчеркнула российский эксперт.

Лейла Таривердиева