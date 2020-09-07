Бакинцы тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева

7 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту в школе №251 Низаминского района Баку, а также принял участие в открытии нового корпуса этого учебного заведения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о проделанной здесь работе.

В ходе мероприятия произошел трогательный эпизод. Глава государства заметил жителей дома поблизости, наблюдавших за мероприятием с балконов. Жители тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева.