Открытие пешеходных переходов обеспечит комфорт для жителей Баку

Строительство подземных и надземных пешеходных переходов по всей стране важно для современного развития страны, обеспечения комфорта и безопасности населения.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамиль Гасан.

Напомним, что 9 сентября Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Мардакян-Загульба.

Парламентарий отметил, что 113-й по счету пешеходный переход является составной частью осуществляемых проектов в азербайджанской экономике, которые непосредственно реализуются главой государства. Он также добавил, что в нашей стране предпринимаются меры по обновлению и развитию дорожной инфраструктуры с использованием современных технологий, что обеспечивает удобство граждан.

"За последние 16 лет в Азербайджане построено и сдано в эксплуатацию около 16 тысяч километров дорог. В Баку за этот период времени появились 113 пешеходных переходов. Если мы говорим об оздоровлении экономики, современных инновационных технологиях, развитии регионов и столицы, то развитие дорожной инфраструктуры является необходимым", - считает он.

По его словам, как глава государства с прагматическим мировоззрением и уникальными способностями, Президент Ильхам Алиев оказывает широкую поддержку и дает указания, чтобы предпринять необходимые шаги в направлении развития дорог нашей республики и беспрепятственного передвижения пешеходов.

"Если взглянуть на пешеходный переход на автомобильной дороге Мардакян-Загульба, то можно увидеть, что переход полностью отличается от других по дизайну, внешнему виду и архитектурному стилю. Эстетическая красота данного проекта будет оказывать положительное влияние на настроение людей, когда они будут переходить дорогу с помощью перехода", - отметил Р. Гасан.

Как подчеркнул наш собеседник, открытие надземного пешеходного перехода наряду с обеспечением комфорта и безопасности наших граждан, внесет большой вклад в безопасность дорожного движения.

"Считаю, что строительство подобного рода переходов будет успешно продолжаться, и в будущем мы станем свидетелями открытий сотни новых современных переходов. Несмотря на то, что пандемия коронавируса стала причиной серьезных экономических потрясений в мире, в Азербайджане продолжается реализация важных по значимости проектов.

Поэтому в этом направлении, как и во всех остальных сферах, население Азербайджана решительно поддерживает деятельность Президента Ильхама Алиева", - заключил Рамиль Гасан.

Абдул Керимханов