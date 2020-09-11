В Гедабеке и Товузе школьникам раздали футбольные формы и мячи - ФОТО
В Гедабеке состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Давайте развивать спорт в селах".
Как передает Day.Az, проект реализуется с целью выполнения рекомендаций по развитию спорта в селах, данных Президентом Ильхамом Алиевым во время встречи со спортсменами в Национальном олимпийском комитете Азербайджана 29 декабря 2019 года.
В рамках проекта с целью повышения интереса к футболу 50 школьникам приграничных сел района розданы спортивные формы и мячи.
В мероприятии приняли участие глава ИВ власти Гедабекского района Ибрагим Мустафаев, депутаты Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев, Рауф Алиев, Сабир Гаджиев, Севиндж Гусейнова и другие официальные лица.
Аналогичное мероприятие также было организовано в Товузском районе.
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