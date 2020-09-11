Армения готовится к новой провокации против Азербайджана

Агрессивная риторика и противоречивые действия руководства Армении и ее марионеток в оккупированном Нагорном Карабахе дают основание говорить о том, что вероятность возобновления военных действий в регионе довольно высока.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

"Воспользовавшись удобным моментом, когда азербайджанская государственность была слабой, Армения оккупировала 20 процентов нашей территории не без помощи своих покровителей. Несмотря на соглашение о прекращении огня в мае 1994 года, выполнение Бишкекских соглашений так и осталось на бумаге. Игнорируя подписанный документ, армяне не отказались от агрессивной политики. В последнее время как Армения, так и сепаратисты в Карабахе готовятся к войне", - заметил он.

Депутат отметил, что Армения тайно закупает оружие у ряда стран и готовится к новым провокациям против Азербайджана.

"В Армении создается так называемое ополчение, которые по сути является группой наемных убийц. Как это было во время Первой Карабахской войны, когда наемники террористических организаций Армении совершали геноцид в Ходжалы и участвовали в оккупации азербайджанских земель. Точно так же сегодня армяне пытаются сформировать армию за счет наемников-террористов, привезенных из-за границы", - пояснил Мамедов.

Парламентарий подчеркнул, что под видом братской помощи правительство Армении занимается незаконным переселением ливанских и сирийских армян на оккупированные территории Азербайджана, причем среди переселенцев есть и члены ряда террористических организаций.

"Армяне готовятся к новой войне и даже не скрывают этого. Некогда называвшая себя "голубем мира" супруга премьер-министра Армении Анна Акопян позировала с автоматом во время недельного курса военной подготовки на оккупированных территориях Азербайджана. Этот шаг можно расценивать как сигнал для военных о том, что начало войны неизбежно", - заключил Эльман Мамедов.

Абдул Керимханов