Максим Шевченко обвинил мужа Симоньян в пошлости

Журналист и публицист Максим Шевченко высказался о шутке ведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна про белорусов, участвующих в акциях протеста из-за итогов президентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в Twitter он прокомментировал скетч мужа главреда RT Маргариты Симоньян, назвав его пошлым.

Шевченко посмотрел фрагмент из юмористической передачи "Международная пилорама" на телеканале НТВ и обратился к режиссеру с вопросом. "Интересно, а про народные протесты в Армении Кеосаян снимет такой же унижающий протестующих пошлейший ролик?" - написал журналист.

Митинги в Армении проходили в апреле 2018 года. Причиной стало выдвижение бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра после проведения референдума о переводе высшей власти премьеру. В результате уличных выступлений он ушел в отставку, страну возглавил оппозиционный лидер Никол Пашинян.

В ролике из передачи Кеосаяна белорусских митингующих показали людьми с отсутствием политических идеалов и не имеющих четких причин для участия в акциях протеста. Так, актриса, изображавшая участницу протестов, рассказала, что вышла на митинги для того, чтобы обниматься с ОМОНовцами. Нарисованный на ее щеке бело-красно-белый флаг, символ протеста и государственный флаг в республике до 1996 года, "белоруска" назвала обозначением поддержки футбольного клуба "Спартак".

Позже актриса Екатерина Шмакова извинилась за то, что сыграла такую роль. Она подчеркнула, что испытывает стыд за свой поступок, и заметила, что ее "мораль была нарушена". По словам артистки, реплики были получены за три минуты до записи, однако она признала, что это ее не оправдывает.