Ливанские наемники в Карабахе - последняя надежда Пашиняна

Оказавшись в очень сложной ситуации в связи с крахом экономики и июльским поражением своей армии, Ереван, как всегда, обращает все надежды к агитпропу. В настоящее время армянская пропаганда предпринимает неимоверные усилия для отвлечения внимания и своей, и мировой общественности от реалий региона на надуманную проблему.

В данном случае в качестве обманки выбрана тема "наемников у Азербайджана". В то время как сама Армения развернула кампанию по завозу на оккупированные территории армян с Ближнего Востока, Ереван подбрасывает в международный дискус фейк и привлечении Турцией сирийцев в азербайджанскую армию (!).

Эта тема выбрана для прикрытия собственный действий Еревана. Дело в том, что азербайджанская сторона очень жестко подняла на международном уровне вопрос завоза в Карабах ливанских армян для решения демографической проблемы сепаратистского образования и пополнения рядов захиревших оккупационных подразделений. Кроме того, Азербайджан резонно указывает на факт наличия у ближневосточного армянства давних и "богатых" террористических традиций, что непременно будет использовано армянской стороной против нашей страны.

Помнится, после сокрушительного поражения своей армии в апреле 2016 года, Ереван распространял фейк о якобы войне на стороне Азербайджана членов ИГИЛ. Разумеется, доказать свои обвинения армянской стороне не удалось, но сегодня пронафталиненная ложь снова всплывает на высоком официальном уровне. Новая власть слово в слово повторяет пропагандистские изыски режима Саргсяна. Ну конечно, "революционеру" Пашиняну куда проще идти по проторенной дорожке, чем икать свою, даже несмотря на то, что дорожка "бывших" уже привела Армению к пропасти.

На днях советник министра иностранных дел Армении Рубен Карапетян поделился со СМИ своими соображениями, выразив бескрайнюю озабоченность. Армения, по его словам, на протяжении многих лет поднимает этот вопрос и предупреждает о "катастрофических последствиях этой политики", помянув о мифических наемниках от ИГИЛ в апрельских боях. При этом Карапетян назвал Армению "ответственным членом международного сообщества", который, де, обеими руками против, распространения радикализма и экстремизма в регионе.

Как видим, меняется режим, но не меняется риторика. И снова, как и в прежние времена, армянские официалы не утруждают себя доказательствами, рассчитывая на взаимопонимание в исламофобских и туркофобских кругах. Не дружат в Ереване и с элементарной логикой.

Кому же все-таки на самом деле нужны наемники - Армении или Азербайджану?

За ответом мы обратились к военному эксперту, бывшему командиру корпуса, кавалеру ордена "Азербайджанское знамя", полковнику запаса Шаиру Рамалданову.

Армянская сторона сейчас вновь вспоминает апрельские бои и утверждает, что на азербайджанкой стороне якобы воевали члены ИГИЛ. Обвинения очень смешные и полностью лишенные логики. Не требуется никаких особых опровержений, даже применив простую логику, становится ясна вся надуманность заявлений Еревана.

Чтобы стала понятна ситуация, напомню, как начались апрельские события. Армяне обстреливали с высот азербайджанские села, и мирное население обратилось с просьбой обеспечить его безопасность. После нескольких предупреждений с азербайджанской стороны наша армия была вынуждена предпринять шаги для освобождения этих высот от оккупантов. Высоты были заняты, безопасность населения прифронтовых населенных пунктов была обеспечена.

Боевые действия велись на глубине максимум полтора километра, и привлекать к такой операции наемников просто нет никакой необходимости. Задачу успешно выполнили подразделения, находившиеся на линии соприкосновения.

Армянам нужно перестать себя обманывать и признать реалии. Азербайджанская армия сильна, подготовлена и хорошо вооружения. Она не нуждается в наемниках. Большая часть личного состава сегодня составляют контрактники, профессионалы. Танковые экипажи, артиллерийские расчеты, другие специалисты, которые много лет служат и имеют очень высокую квалификацию. Те направления, куда нанимают наемников, у нас укомплектован профессионалами.

А теперь перейдем к армянской стороне. Турне главы МИД по Ближнему Востоку и та активность, которую начал проявлять Ереван в этом направлении, связана, прежде всего, с намерением разместить армян диаспоры в Нагорном Карабахе.

Как известно, после апрельских боев прифронтовые армянские села опустели, и в большинство жители боятся возвращаться по сей день. Известно, что к дежурствам на линии соприкосновения с армянской стороны, особенно в ночное время, привлекалось местное гражданское населения. После бегства жителей из прифронтовой зоны у оккупационных подразделений возникла большая проблема, и Еревану пришлось отправить в Карабах внутренние войска.

Кроме того, процесс депопуляции в Нагорном Карабахе продолжается. Население продолжает покидать оккупированные территории, многие населенные пункты пустуют. Гражданское население осознает, что Азербайджан в любое время может начать контртеррористическую операцию, и старается отправлять сыновей подальше оттуда. Чтобы заполнить пустоту, армянской стороне приходится завозить в Карабах ближневосточных армян. Цель агитации за переезд на оккупированные территории Азербайджана преследует и ближневосточное турне армянского МИДа.

Все помнят, что первоначально Ереван попытался заполнить пустоту сирийскими армянами, которыми укомплектовывались прифронтовые подразделения. Но через некоторые время сирийцы начали покидать Карабах, потому что Ереван не выполнил данные им обещания. Было недовольство и стычки.

Необходимость в наемниках есть как раз у армянской стороны. И Армения, и оккупированный Карабах испытывают серьезный демографический голод. Подразделения армянской армии некем укомплектовывать. Граждане Армении не хотят отдавать сыновей служить на оккупированных землях.

Чтобы как-то выйти из положения, завозятся наемники из диаспоры. Без этого армянам будет просто некого отправить в бой, если азербайджанская сторона начнет антитеррористическую операцию. Об этом говорим не только мы, об этом пишут и зарубежные эксперты. А то, что армяне пытаются перебросить проблему на азербайджанскую сторону, вполне понятно - им необходимо отвлечь внимание от собственных деяний.

Есть и такой важный момент - армянская армия состоит в основном из солдат срочной службы. Солдат срочной службы против профессионала ВС Азербайджана, который служит десять-пятнадцать лет, - ничто. Хочу напомнить, что на недавно состоявшемся международном танковом биатлоне азербайджанские танкисты заняли четвертое место, а армянские вообще не прошли отбор на состязания. То есть танковый экипаж, который состоит из прапорщика и сверхсрочника в Азербайджане, нельзя сравнить с армянским танковым экипажем срочной службы, который будет противостоять нашей армии в случае войны. Это же относится ко всем родам войск.

В настоящее время подразделения специального назначения армии Азербайджана на сто процентов состоят из контрактников. Естественно, каждый из них - профессионал. Наш спецназ, напомню, на соревнованиях в Турции в прошлом году занял первое место среди 28 стран.

Эти примеры я привожу для того, чтобы пояснить, что азербайджанская армия не нуждается в наемниках.

По-моему, с вопросом, кому на самом деле нужны наемники, все ясно.

Зульфугар Ибрагимов