Изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу стало крахом сил, пытавшихся политизировать события вокруг него

Изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу в очередной раз показало, что правовая система Азербайджана пронизана принципами гуманизма.

Об этом в субботу сказал Trend главный директор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что во время нахождения Тофига Ягублу в заключении на основании законного решения суда были созданы все условия для обеспечения его прав: "Тот факт, что Тофигу Ягублу было разрешено лечиться в гражданской клинике, вновь наглядно показывает проявленный в его отношении гуманизм. После вынесения приговора можно было открыто наблюдать два полностью противоположных процесса в связи с Ягублу. Если некоторые силы в попытке политизировать решение суда в отношении Тофига Ягублу, стремились вынести вопрос на повестку международных организаций и создать искусственный ажиотаж, в противовес этому были лица, которые верили, что смена меры пресечения в его отношении возможна в рамках правовой системы и гуманного подхода государства. Озвучивающие политические призывы в связи с судебным решением в отношении Тофига Ягублу пытались создать видимость того, что права людей в стране незаконно ограничиваются".

Эксперт с сожалением отметил, что некоторые лица, считающиеся близкими для Ягублу, старались повысить напряженность сложившейся ситуации и подвигнуть Ягублу продолжать голодовку: "Однако этим лицам не удалось добиться своих целей. Суд вынес гуманное решение, на основании которого Ягублу был отпущен под домашний арест".

По словам Гулиева, изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу вновь доказало, что путь решения правовых вопросов в стране лежит не через их политизацию: "Попытки некоторых сил представить это как результат их политического давления не имеют под собой оснований и обречены на провал. Изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу является исключительно проявлением гуманизма государства, и стало крахом сил, которые пытаются политизировать эти события. Было доказано, что в любом случае попытки политического вмешательства в правовые процессы обречены на провал".