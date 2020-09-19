Турал Гянджалиев: Армения не заинтересована в мирном решении нагорно-карабахского конфликта

Страна-агрессор Армения не заинтересована в мирном решении нагорно-карабахского конфликта и готовится к новым атакам с целью оккупации еще больших территорий Азербайджана.

Об этом сказал Trend руководитель Азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана, депутат Турал Гянджалиев, комментируя перенос в Шушу так называемого "парламента" режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, передает Day.Az.

"Это еще один шаг со стороны политического руководства Армении для препятствия мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Так, "глава" игрушечного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, заявил, что "парламент" так называемого режима будет перенесен в Шушу до 2022 года и этот перенос с учетом исторической роли Шуши имеет "символический смысл" .

На фоне последних событий сознательное использование названия одного из главных культурных центров Азербайджана Шуши в качестве инструмента для грязных деяний Армении является наглядным примером подготовки государства-оккупанта к очередным коварным играм. Это решение также показывает, что Армения заинтересована в сознательном увеличении напряженности в регионе. Страна-агрессор Армения не заинтересована в мирном решении конфликта и готовится к новым атакам с целью оккупации еще больших территорий Азербайджана.

Мы заявляем, что оккупация Карабахского региона Азербайджанской Республики носит временный характер. Все наши оккупированные Арменией территории будут освобождены, и будет обеспечено возвращение всех вынужденных переселенцев на свои родные земли", - сказал он.