Президент Ильхам Алиев: Если армяне не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми
Если армяне не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.
"Армения - агрессорское государство. Их ненависть к Азербайджану, азербайджанцам проявляется и вот в этой грязной политике. Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми", - сказал глава государства.
Они готовятся к новой войне, добавил он. "Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.
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