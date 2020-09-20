Депутат: Дружба между Азербайджаном и Грузией - пример для всего мира

Азербайджанские энергоресурсы играют значительную роль на мировом рынке.

Об этом сказал Trend представленный в парламенте Грузии депутат Махир Дарзиев.

По его словам, строительство азербайджанских нефте- и газопроводов через Грузию также внесло свой вклад в экономику страны. Сегодня грузинское общество тоже получает пользу от этих проектов.

Депутат отметил, что сегодня дружба между Азербайджаном и Грузией - это дружба, которая может послужить примером для всего мира. Азербайджан и Грузия - дружественные и стратегические союзники. Отношения между этими странами развиваются по всем направлениям. Реализуемые в последние периоды проекты являются тому наглядным примером.

"Конкретно в качестве примера можно привести транспортировку азербайджанских энергоносителей через Грузию. Сегодня во всем мире стоит проблема безопасности энергоносителей. Выход энергоносителей Азербайджана на мировой, в том числе на европейский рынок, значительно снизил зависимость этих стран от российских энергоносителей. Конечно, этот вопрос также является для этих стран политической независимостью. Поэтому это стало вкладом в независимость этих стран", - сказал Дарзиев.

Подчеркнув, что развитие экономики Азербайджана налицо, депутат сказал, что это стало возможным благодаря выходу азербайджанского газа на мировой рынок.