Президент Ильхам Алиев: Сегодня мир больше, чем когда-либо нуждается в уважении международного права

Движение неприсоединения подтверждает появление новых вызывающих обеспокоенность областей и вызовов. Здесь международное сообщество вновь должно продемонстрировать соответствующее обязательство для утверждения и отстаивания принципов и целей Устава ООН, принципов международного права.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что вооруженные конфликты, сопровождаемые нарушением прав человека, финансовыми кризисами и ухудшением экологической ситуации, агрессивная экспансионистская политика, терроризм, сепаратизм, международная организованная преступность и экстремизм продолжают оказывать негативное влияние на миллионы людей в мире.

Президент подчеркнул, что сегодня мир больше, чем когда-либо нуждается в уважении международного права и эффективных глобальных институтах, способных обеспечить это. С этой точки зрения роль Движения неприсоединения имеет важное значение. На протяжении всей своей истории Движение неприсоединения играло фундаментальную роль в укреплении международного мира и безопасности и постоянно призывало к неукоснительному соблюдению норм и принципов международного права. Движение неприсоединения придает очень большое значение усилению роли ООН и считает важным приложение усилий для полного использования ее потенциала.