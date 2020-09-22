https://news.day.az/politics/1273120.html Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко - ФОТО
Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко - ФОТО
Находящаяся с официальным визитом в России парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Как передает во вторник Day.Az, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу расширения межпарламентских связей, важности взаимных визитов и других вопросов.
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