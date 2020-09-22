В Азербайджане ужесточены требования по ввозу дипломатами в страну автомобилей из-за границы

Ужесточены требования по ввозу без обложения таможенной пошлиной в Азербайджан средств и имущества, приобретенных дипломатами в период работы за границей, в том числе автотранспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение во вступившем сегодня в силу изменении, внесенном Кабинетом министров в "Правила льготного и упрощенного провоза через таможенную границу физическими лицами товаров, не предусмотренных для производства или коммерческих целей".

Согласно действующим правилам, в случае предъявления сотрудниками дипломатической службы Азербайджанской Республики и лицами, осуществляющими административно-техническое обслуживание дипломатических органов и военнослужащими Управления охраны Дипломатических представительств Государственной спецслужбы охраны Азербайджанской Республики соответствующего подтверждающего документа (копии приказа об отзыве сотрудника, командированного в зарубежную страну), не облагаются таможенной пошлиной при ввозе в страну средства и имущество, нажитые ими в период работы за границей, в том числе автотранспортные средства.

В соответствии с изменением, в случае предъявления в таможенный орган сотрудниками, прослужившими не менее двух лет в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики и лицами, осуществляющими административно-техническое обслуживание дипломатических органов и военнослужащими, осуществляющими охрану дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики в зарубежных странах и международных организациях копии приказа о назначении и отзыве сотрудника, командированного в зарубежную страну, не будет взыматься таможенная пошлина за одно транспортное средство, приобретенное ими в период работы за границей стоимостью не превышающей стоимость средств и имущества, нажитого ими в период работы за границей в эквиваленте 40 000 долларов США и объемом двигателя не более 3000 кубосантиметров.

Данное решение от 21 августа вступило в силу сегодня - через 30 дней после публикации (22 августа).