Азербайджан ужесточил правила ввоза мобильных телефонов

Расширен "Список товаров, подлежащих декларации в письменной форме физическими лицами при пересечении таможенной границы Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение во вступившем вчера в силу изменении, внесенном Кабинетом министров в "Правила льготного и упрощенного провоза через таможенную границу физическими лицами товаров, не предусмотренных для производства или коммерческих целей".

Таким образом, в этот список включены наличные денежные средства в национальной валюте на сумму 20 тысяч манатов и большую сумму (бумажные и металлические валютные знаки), ценные бумаги, выражающиеся в национальной валюте, мобильные телефоны и другие средства беспроводной связи, привозимые физическими лицами на территорию страны во время поездок и путем почтовых посылок.

Данное решение от 21 августа вступило в силу вчера - через 30 дней после публикации (22 августа).