Урегулирование нагорного-карабахского конфликта возможно только при ведении предметных переговоров

Долгосрочное мирное урегулирование нагорного-карабахского конфликта возможно только при ведении предметных и конструктивных переговоров, сказал Trend болгарский евродепутат Ильхан Кючюк, передает Day.Az.

По его словам, Европарламент хорошо осведомлен о ситуации по нагорно-карабахскому конфликту.

"Депутаты Европарламента обеспокоены эскалацией напряженности по конфликту в последние месяцы, и существует необходимость продолжать работать над тем, чтобы текущие конфликты во всех странах "Восточного партнерства" решались в соответствии с международным правом, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ, а также в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал Ильхан Кючюк.

Он отметил, что попытки вовлечь в конфликт конкретную третью сторону путем расширения военной деятельности через государственные границы опасны и могут привести к трагическим последствиям для региона и за его пределами.

"Мы видим мирное урегулирование этого конфликта только в рамках предметных и конструктивных переговоров, а не в провокационных заявлениях и действиях, которые подрывают мирные переговоры", - сказал Ильхан Кючюк.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.