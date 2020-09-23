Кабинет министров Азербайджана обсудил вопросы в связи с бюджетом

Сегодня в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание, посвященное проектам государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2021 год и показателей сводного бюджета на ближайшие три года, обсуждению концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития Азербайджана на 2021 год и последующие три года.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Кабмин, премьер-министр Али Асадов заявил, что снижение глобального совокупного спроса, повышение волатильности цен на нефть на мировых рынках, а также применение ограничительных мер в связи с пандемией, как и в других странах мира, не обошли стороной экономику Азербайджана, и в результате в стране наблюдалось снижение экономической активности.

Подчеркнув важность рентабельности и экономии, премьер-министр сказал, что текущие расходы должны осуществляться бюджетными организациями эффективно, в правильном направлении и экономно. Поскольку во многих случаях бюджетные организации допускают лишние расходы, увеличивают число штатных единиц, совершают ненужные закупки, а цены при закупках указываются выше, чем есть на самом деле. Также при бюджетных закупках, как правило, предпочтение отдается импорту. Необходимо усилить контроль соответствующих органов за эффективным осуществлением текущих расходов бюджетных организаций.

При этом не следует отдавать предпочтение проведению неприоритетных мероприятий, следует оптимизировать затраты в этом направлении, а также сократить ненужные командировки и связанные с ними расходы.

"В госбюджете следующего года очень важны и капитальные расходы. Конечно, инвестиционные затраты положительно влияют на экономический рост и занятость. Однако важно повысить прозрачность, экономическую эффективность и прибыльность инвестиционных программ. Неприоритетные инвестиционные проекты должны быть сокращены, выделенные средства должны расходоваться экономно", - сказал Али Асадов.

Затем премьер-министр акцентировал внимание на поручении Президента Ильхама Алиева о повышении эффективности государственных компаний.

"На видеоконференции шестого августа Президент Ильхам Алиев сообщил, что несмотря на совершенствование управления в государственных компаниях, финансовую поддержку государства, их деятельность неэффективна, финансовое положение большинства госкомпаний тяжелое, долговая нагрузка растет, а функция контроля в этой сфере недостаточно эффективна.

В целях решения упомянутых проблем указом Президента Азербайджана от седьмого августа был учрежден Азербайджанский инвестиционный холдинг и перед структурой были поставлены важные и серьезные задачи", - отметил Али Асадов.

Было отмечено, что в направлении дальнейшего укрепления военного потенциала страны и армейского строительства в бюджете следующего года значительное увеличение, и обеспечение обороноспособности и безопасности страны, создание финансовых гарантий специальным оборонным проектам и мероприятиям будут сохранять свою приоритетность и в следующем бюджетном году.

Премьер-министр отметил, что под руководством главы государства в среднесрочной перспективе, в том числе в 2021 году, все задачи, поставленные перед правительством, будут выполнены своевременно и в полном объеме.

В заседании приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра финансов Азер Байрамов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, премьер-министр Нахчыванской АР Сабухи Мамедов, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев. Они высказали свои мнения в связи с проектом бюджета.

В заключение было принято решение представить Президенту Азербайджана "Проект государственного и сводного бюджетов на 2021 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года" и "Концепции и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджана на 2021 год и последующие три года" вместе с другими документами, предусмотренными в статье 12 закона Азербайджана "О бюджетной системе".