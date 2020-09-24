https://news.day.az/politics/1273604.html Джейхун Байрамов на переговорах с грузинским коллегой - ФОТО
Джейхун Байрамов на переговорах с грузинским коллегой - ФОТО
Состоялась встреча в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с грузинским коллегой Давидом Залкалиани, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на официальную страницу МИД Азербайджана в Twitter.
Отметим, что в рамках однодневного визита главы МИД Азербайджана в Грузию запланированы его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава, заместителем спикера Кахабером Кучава и представителями парламента.
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