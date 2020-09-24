Пашинян пойдет под суд за ложь о коронавирусе

Газета "Паст" пишет, что 22 сентября судья суда общей юрисдикции Еревана Татевик Григорян удовлетворила иск председателя партии "Одна Армения" Артура Казиняна против Специальной следственной службы. Артур Казинян представил сообщение о преступлении по факту совершения служебного подлога Николом Пашиняном, в основе которого заложено то, что в решение правительства Армении от 16 марта день объявления пандемии вместо 11 марта указан 13 марта. Специальная следственная служба отказала в возбуждении уголовного дела, передает Day.Az.

"На первый взгляд напоминающий промашку этот подлог имеет очень глубокое политическое значение, поскольку после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса в мире, Пашинян еще два дня продолжал предвыборную кампанию, организовывая массовые скопления людей. Согласно представленному Казиняном сообщению, чтобы скрыть это обстоятельство, в решении правительства умышленно был сфальсифицирован день объявления пандемии.

По сути, на основании решения суда против Никола Пашиняна будет возбуждено уголовное дело по факту совершения служебного подлога. В рамках уголовного дела уже будет ясно, кто кроме Никола Пашиняна будет вовлечен в это дело", - отмечает издание.