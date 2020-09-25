Армянские СМИ жестко раскритиковали Пашиняна

Издание "Голос Армении" опубликовало статью под названием "Свидетельство о политической смерти", где жестко критикуется речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 21 сентября.

Day.Az представляет вниманию читателей данную статью:

Когда Пашинян 21 сентября собрал соратников, чтобы выступить перед ними по случаю Дня независимости, мы, честно говоря, думали, что это будет очередная словесная ботва и дежурный трендеж о народном счастье, но как мы ошибались!

Нет, не просто так поперлись они всей толпой в Матенадаран и застыли там в ожидании: какой, по-русски говоря, мессидж пошлет вождь. Ждали недолго, и миру была представлена "Стратегия трансформации Армении до 2050 года". Слава тебе, как говорится, Господи! Надо, пока не поздно, внимательно присмотреться к первоисточнику, а то, не дай бог, авторство уйдет, и благодарные потомки не будут знать, кому целовать руки.

ВООБЩЕ-ТО ПАШИНЯН СВОЮ "СТРАТЕГИЮ" однажды благ уже представлял, и я еще тогда подумал: все, шабаш, рассказал нам сказочку до самого конца, больше не услышу, ан нет! Пошли по второму кругу. Разница только в том, что в первый раз оптимизм сочился изо всех дыр Пашиняна, а теперь полезными крупными кусками. Пересказывать содержание "стратегии" не имеет смысла, читатель наверняка обо всем уже знает: ну, там, увеличить население страны до 5 миллионов, создать 1,5 млн рабочих мест, увеличить ВВП в 20 раз, повысить среднюю зарплату в 7 раз и т. д. Так что оставим в покое этот бред.

Заметим только, что обещания были аналогом сказочного "иного царства" - блаженные острова, где растут золотые абрикосы на тополях. От нас, собственно, почти ничего не потребуется, только закрыть глаза и расслабиться - вождь все сделает сам. Единственная головная боль для него - как бы не передозировки по части улучшения жизни народа. Можно ненароком достижения северокорейского уровня счастья, а это не все выдерживают, начинаются истерики, обмороки, а потом и рукопашные, хотя и не сразу.

Но что все-таки было в речи Пашиняна самым главным? Пожалуйста, спросите меня! Ну очень прошу! Отвечаю. Главной была следующая мысль: "Мы воспринимаем стратегию трансформации Армении не только как действия правительства, представляем этот процесс как общенациональное движение". То есть Пашинян желает, чтобы не только он жил в мире своих галлюцинаций, но и вся нация! В одном из вариантов сказки про голого короля властитель говорит: "Мне холодно в моем одиноком величии". Если Пашинян желает мерзнуть в одиноком величии - это его право. Галлюцинации позволяют субъекту существовать в некоем законченном мире, пусть и психотическом. Недаром говорят о "галлюцинаторном рае", которого может достичь только талантливый шизофреник. Но откуда у премьера такое страстное желание превратить в шизофреников всю нацию?

А О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАНИЕ ЭТО СИДИТ В ПАШИНЯНЕ очень хорошо показывает, следующее его заявление: "У нас в скором времени будет сайт" Армения 2050 ", который станет широких обсуждений. каждодневной работе, и каждое решение любого государственного органа иметь логическую и практическую связь с этой стратегией ".

Иначе говоря, люди должны оставить все надежды на то, что эта власть будет заниматься текущими проблемами страны и граждан. Правительство отныне интересуют исключительно стратегические задачи! А чтобы "стратегия" не пострадала, необходимо в первую очередь запретить протестующим гражданам каждый день собираться у здания правительства. Это ж натуральный террор! Все время преследуют они нашу национальную гордость, Никола Пашиняна. Хорошо хоть кожа у него носорожья, а то расстроился бы человек - и кто бы тогда сделал к 2050 году нашу сборную по футболу чемпионом мира и завоевал 25 золотых олимпийских наград? Нет, с протестующими у здания правительства надо что-то делать! Сколько можно действовать стратегам на нервы своими жалкими проблемами?

Правда, возможность не замечать того, чего не хочется, все же ограниченна. Бывают вещи, которые не заметить весьма затруднительно, но правительство с этой задачей справится, что и неоднократно доказывало.

И что особенно поражает, сограждане! Эта власть развалила все, что только возможно. Каждый из членов правительства во главе с премьером может заслуженно носить звание "Братская могила". По количеству проваленных им дел.

В любой нормальной стране подобное бездарное правительство пошло бы на цыпочках на три буквы. А у нас глава этого самого правительства с серьезным выражением лица публично рассуждает о "Стратегии трансформации Армении до 2050 года".

Существует такое понятие, как "звериная серьезность". В нашем оно обрело почти буквальный, а иногда, прямо скажем, и зловещий смысл, поскольку серьезное и смешное действиех властей переплетены и перепутаны особенно туго. Натужная и надрывная серьезность всегда смешна. Но когда ее становится слишком много, то уже и не очень. Идущий от властей беспрерывный, не дающий перевести дух совершаемых с серьезным выражением лица глупостей вообще-то довольно опасен. Прежде всего тем, что мы рискуем в результате этого совсем лишиться чувства юмора. А это самое, пожалуй, неприятное, что может с нами случиться. Ведь на данном чувстве в наши дни все-таки держатся если не все, то очень многое.

ДУМАЕМ, РЕЧЬ ПАШИНЯНА 21 СЕНТЯБРЯ - это не просто политическая кончина, это кончина именно постыдная. Это вымаливание политической жизни любой ценой. Хотя бы и ценой рассказывания абсурдных сказок про 2050 год. Но, чтобы пламенные речи достигли цели, нужно, чтобы публикация с жадностью ловила каждое слово оратора. А вот с этой жадностью большая проблема. Речи Пашиняна о "стратегиях" и "общенациональных движениях" вроде бы призваны волновать, греть и заражать, но - "красноречивым воззваньем не разогреешь рабов, не озаришь пониманьем косных и темных умов". В лучшем случае косные и темные умы замечают: "Все это мы уже проходили, обо всем этом ты нам уже лгал", и энтузиазма весны 2018 года не получается.

Очень скоро о "стратегии" Пашиняна все забудут. Психофизиологи, кстати, очень не одобряют любую лишнюю информацию. Она засоряет наш мозг и истощает резервы памяти. Чтобы развить память, современными учеными предлагаются различные методы забывания ненужных сведений. А мы рекомендуем прочитать "стратегию" Пашиняна. Время убьете, а голову абсолютно ничем не засорите.