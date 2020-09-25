Президент Ильхам Алиев: Армения готовится к войне

Армения готовится к войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

"Еще одним свидетельством умышленного срыва ими переговорного процесса были их последовательные усилия по привлечению в переговорный процесс сепаратистов из Нагорного Карабаха. Это сразу же было отвергнуто нами и не поддержано сопредседателями Минской группы. Иными словами, они уже долгие годы хотели изменить существующий формат переговоров. Как вы знаете, после июльских провокаций, в августе они отправили на линию соприкосновения диверсионную группу, главарь которой был задержан нашими военнослужащими. Он признался и дал показания, что он и его диверсионная группа были направлены для нападения на гражданское население, совершения террористических актов и атаки на наших военнослужащих. Это говорит о том, что агрессивная политика Армении против Азербайджана продолжается. Это также свидетельствует о том, что Армения готовится к войне. Еще одним показателем этого является то, что они объявили о создании армии, состоящей из добровольцев, и, согласно заявлениям, эти группы будут состоять из десятков тысяч человек. Если Армения хочет мира, как иногда заявляет об этом, если они хотят переговоров, то для чего это нужно? К чему эти лживые и смешные заявления и практические шаги. Добровольческая армия, состоящая из десятков тысяч человек, преследует одну цель - напасть на Азербайджан. Они включают в состав этой добровольческой армии стариков и даже женщин. Они проводят так называемые военные учения на оккупированных территориях, что является очередной провокацией против нас", - сказал глава государства.