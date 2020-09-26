Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана – Лейла Абдуллаева
Никчемным заявлением МИД Армении не сможет опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана.
Об этом глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала, комментируя заявление МИД Армении по выступлению Президента Азербайджана в Генассамблее ООН, сообщает в субботу Day.Az.
"В выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и с конкретными фактами проинформировал мировое сообщество о потерпевшей крах политике страны-агрессора Армении и ее нынешнего руководства. Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, которую озвучил Президент Азербайджана", - сказала Абдуллаева.
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