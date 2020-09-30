Хикмет Гаджиев: Без выполнения резолюций СБ ООН в регионе невозможно восстановление мира

Без выполнения резолюций СБ ООН, без вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий в регионе невозможно восстановление мира.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним вопросам Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В целом мы приветствуем проведение закрытых консультаций в СБ ООН 29 сентября 2020 года по вопросу агрессии Армении против Азербайджана", - сказал он.

Хикмет Гаджиев напомнил, что в 1993 году СБ ООН принял четыре резолюции, требующие вывода армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Армения до сегодняшнего дня не выполняет эти резолюции, что, в первую очередь, является неуважением к самому Совету безопасности ООН: "Во время всех соответствующих обсуждений члены СБ должны поднимать вопрос о важности выполнения этих резолюций. Без выполнения резолюций СБ ООН, без вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий в регионе невозможно восстановление мира".

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, стратегически важные высоты взяты под контроль.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.