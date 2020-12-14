Габрелянов открыто призывает армян устраивать теракты

Российский журналист, руководитель ряда крупнейших российских медиахолдингов открыто призывает к терроризму. Габрелянов угрожает смертью Пашиняну и напоминает, что "участники операции "Немезис" в первую очередь убивали не турок, а армян-предателей", передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Это же до какой низшей планки должны были скатиться российские СМИ, чтобы в числе их руководителей были такие, как Габрелянов, которые безнаказанно призывают к терроризму и убийствам!

Поясняем, что такое операция "Немезис":

Операция "Немези́с" - акция "возмездия" партии "Дашнакцутюн" по убийству лидеров Османской империи, Азербайджанской Демократической Республики. Название получила по имени греческой богини мщения Немезиды. Это террористическая операция, которая применяется армянскими дашнаками по всему миру. На счету армянских террористов многие видные государственные деятели, дипломаты. И вот в 21 веке руководитель ведущих российских СМИ, армянский дашнак Габрелянов призывает начать операцию "Немезис", то есть начать террор. Первым Габрелянов призывает убить Пашиняна, а далее, безусловно, армянские дашнаки по наводке Габрелянова будут намечать свои цели в Турции, Азербайджане, России.

То есть, все те лидеры, кто не позволил армянству устроить второе "самоопределение" на территории Азербайджана, подпадают под цели террористических атак "Немезис". Армяне в своем мировоззрении, идеологии, со своей "великой Арменией" застряли в средневековье. Поэтому, понимая психологию политического армянства, не стоит исключать, что армянские террористические организации реанимируют свой давний инструмент - "Немезис".

Идеологов далеко искать не надо, они особо и не прячутся. Габрелянов, например, сидит в Москве, руководит российскими СМИ, манипулируя которыми устраивает многочисленные провокации на международном направлении. Действия и высказывания Габрелянова выходят далеко за пределы возможностей диаспоры.

Угрожая Пашиняну, Габрелянов заявляет: "И в любом случае ему (Пашиняну - авт) не жить, я не угрожаю, я не террорист, но в любом случае ему не жить...".

Почему не угрожает? Угрожает! Почему не террорист? Террорист!

Габрелянов также обратился к лидеру карабахских сепаратистов Арутюняну: "Если уж ты наложил на себя обязанности, возьми автомат, возьми свою охрану или может без охраны, пойди и умри на поле боя в Шуши".

"Возьми автомат!", "Убей!", "Сдохни!" - все эти высказывания принадлежат руководителю РОССИЙСКИХ медиахолдингов!

Какой участи заслуживают военные преступники Пашинян или Арутюнян, этот вопрос должен решать армянский народ или международный трибунал. Но когда руководитель российских СМИ призывает к началу операции "Немезис" по организации террористических актов, в том числе на территории других стран - это вопрос к правоохранительным органам РФ.

Напоминаем также, что гражданин России Арам Габрелянов (настоящая фамилия Тер-Габрилян) создал шпионское информационное подразделение, куда входит телеграм-канал WarGonzo и блогер-провокатор Семен Пегов.