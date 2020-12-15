Армения призывает Запад на войну против России

В Ереване состоялась очередная антироссийская акция. Все политические силы Армении объединяют усилия для ведения антироссийской деятельности, опираясь на западные институты и, как ни парадоксально, на российские СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, в то время, как МИД Армении проводил любезную встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (от США и Франции), у здания внешнеполитического ведомства в Ереване проходила акция представителей террористической организации "Сасна црер", которая сейчас называется "политической партией". Глава этой оганизации Жирар Сефилян - боевик с Ближнего Востока, ярый антироссийский элемент. Под его руководством армянские националисты вышли на улицы города с протестами против "российско-турецкой оккупации". Они требуют аннулировать Московское соглашение Владимира Путина и вернуться к формату Минской группы.

Объясняем россиянам, одурманенным враждебной пропагандой проармянских и прозападных (это одно и то же) российских СМИ: возврат Минской группы (США и Франция) означает провал Московского соглашения в Карабахе, в результате которого туда вошли именно российские миротворцы, а также конец влиянию России на Южном Кавказе (и не только там). А в перспективе, если армяно-западному тандему удастся развалить это соглашение и союз России, Турции и Азербайджана, то начиная со следующего года белорусский сценарий придет в Россию с целью смены власти на кого-то вроде нового Горбачева и фрагментации российского государства.

"Судьба Армении и особенно армян "Арцаха" не может оставаться в руках Азербайджана и Турции, а также поддерживающей эти страны России", - заявил Варужан Аветисян, член "Национально-демократического полюса" (НДП) - это инициатива, созданная "Сасна црер" и несколькими другими антироссийскими силами армянства.

На самом деле, несколько тысяч армян Нагорного Карабаха - это лишь инструмент западных сил, которые посредством армян держат конфликт на Кавказе с целью манипулирования регионом.

В распространенном НДП тексте говорится, что "трехстороннее заявление от 9 ноября [подписанное Арменией, Россией и Азербайджаном] должно быть квалифицировано лишь в качестве документа о режиме прекращения огня и решении гуманитарных вопросов, а остальные его пункты должны быть отменены, Азербайджан должен вывести с "захваченной территории" свои войска и на прилегающих территориях размещены международные миротворческие силы, действующие под эгидой ООН и представляющие страны, не заинтересованные исходом конфликта".

"Захваченными" эти подлые националисты называют международно признанные территории Азербайджана, которые армяне захватили в начале 90-х при поддержке Запада и западных сателлитов внутри России, включая Горбачева. Это все равно, что если армяне захватят Краснодар и установят там свою "Краснодарско-армянскую республику", а спустя время Москва попытается их оттуда вышибить, то они точно так же будут призывать Францию и США, чтобы Россия вернула им "захваченные армянские земли".

Что же касается стран, якобы не заинтересованных исходом конфликта, то здесь армянство прежде всего имеет в виду Францию и США. Это армянская Франция - "европейская Армения" - страна незаинтересованная? Или США, где штат Калифорния с таким же успехом может провозгласить американский "Арцах" - незаинтересованная страна? А еще эти страны объединяет ненависть к России и стремление захватить богатые природные ресурсы РФ.

Кроме того, в шестом пункте цреровского заявления выражается готовность встретиться с представителями стран-сопредседателей Минской группы (США и Франция). А Президент Ильхам Алиев, между прочим, поддержал Москву и устроил "холодный душ" западникам. А против Турции США ввели санкци за российский С-400. Но российское общество никогда не увидит и не услышит правду, пока в России бесчинствует армянская "пятая колонна".

Никто не напишет в российских СМИ, а Скабеева с Шейниным не обсудят в эфире, что боевик, лидер "Сасна црер" Жирайр Сефилян заявил на антироссийской акции: "Мы имеем право на то, чтобы сегодня здесь звучали острые слова в адрес Кремля".

Кинорежиссер, член "Европейской партии" Тигран Хзмалян выразил мнение, что "мир предлагает Армении сделать цивилизационный выбор" и быть частью Европы.

"Мы годами думали, какой цивилизации принадлежит Армения?", - заявил Хзмалян, выразив уверенность, что в ходе прошедшей 44-дневной войны "Евросоюз и США дважды предложили вмешательство и войска по линии фронта. Вот почему марионеточное правительство Пашиняна раболепно отвергало эти предложения, потому что они являются частью этого русско-турецкого заговора".

По мнению основателя Объединения "Национальное самоопределение" Паруйра Айрикяна (старый ненавистник России и всего русского), когда Путин говорил "это было бы самоубийством" [отказ Армении от договоренностей по Карабаху], он подразумевал "я вас убью". Оставаясь с Россией, заверил советский диссидент, Армения пойдет против "цивилизованного мира".

Очевидно же, что Армения - это антироссийский анклав на Южном Кавказе, где неслучайно разместилось посольство США с 2000 сотрудников, американские биолаборатории, звучит французская какофония. Но российские СМИ (большинство!) защищают эту линию, ведут антироссийскую войну внутри России. Они дезинформируют российскую аудиторию, скрывают антироссийские действия армянства и пророссийские действия Азербайджана и Турции, забрасывают ложную, искаженную информацию в интересах врагов России, способствуют срыву укрепления роли России в Евразии.

Сейчас решающий момент. Если в ближайшее время не будут начаты чистки в так называемых российских СМИ, включая их кураторов, то в следующем году (после того как Байден вступит в свои права) Россия столкнется с необратимыми деструктивными процессами. Минск нам покажется детским спектаклем. И в значительной степени инструментами армянского лобби внешние силы будут осуществлять этот процесс.